Les États-Unis lancent une enquête sur l’industrie canadienne du champignon, qu’ils accusent de pratiquer le dumping.

Le dumping est une pratique économique d’un pays ou d’une entreprise visant à inonder un marché d’un produit vendu à un prix inférieur au coût de revient afin de s’imposer sur ce marché.

Or, selon Michèle Boisvert, l’industrie canadienne du champignon est bel et bien très puissante aux États-Unis, mais ce n’est pas en raison d’une pratique économique déloyale.

Écoutez Michèle Boisvert commenter l'actualité économique du jour en compagnie de Philippe Cantin.

