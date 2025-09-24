Coupures dans le réseau de l’éducation

Les compressions dans le réseau de l’éducation font mal et compromettent le parcours scolaire de 4 000 étudiants.

Les jeunes en question seront notamment privés de services d’accompagnement à cause des compressions.

Écoutez la directrice générale du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD), Mélanie Marsolais, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle explique que 50 % des 68 organismes communautaires, présents dans treize régions du Québec, devront réduire ou cesser leurs services, ce qui affecte particulièrement les jeunes en milieux défavorisés.

Elle souligne un manque de financement d’environ 800 000 $ qui menace la pérennité de ces soutiens essentiels pour les élèves en difficulté d'apprentissage.