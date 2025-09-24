 Aller au contenu
Société
Il y aurait 11 000 postes à combler...

Comment régler les problèmes de main-d’œuvre dans la construction?

par 98.5

0:00
8:30

Entendu dans

La commission

le 24 septembre 2025 13:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Comment régler les problèmes de main-d’œuvre dans la construction?
Comment régler les problèmes de main-d'œuvre dans la construction? / trongnguyen / Adobe Stock

Le milieu de la construction est frappé par une pénurie de main-d’œuvre et un récent rapport révèle qu’il y aurait 11 000 postes à combler uniquement dans ce domaine.

Comment cette difficulté de recrutement affecte-t-elle les entreprises et qu’est-ce qui pourrait les aider ?

Écoutez la vice-présidente et directrice générale du Groupe Rachel-Julien, développeur immobilier, Mélanie Robitaille, aborder la question, mercredi midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle appelle à faciliter l’accès au secteur pour les travailleurs étrangers et les femmes mais aussi de permettre aux petites entreprises de bénéficier des innovations dans le métier.

