Le milieu de la construction est frappé par une pénurie de main-d’œuvre et un récent rapport révèle qu’il y aurait 11 000 postes à combler uniquement dans ce domaine.

Comment cette difficulté de recrutement affecte-t-elle les entreprises et qu’est-ce qui pourrait les aider ?

Écoutez la vice-présidente et directrice générale du Groupe Rachel-Julien, développeur immobilier, Mélanie Robitaille, aborder la question, mercredi midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle appelle à faciliter l’accès au secteur pour les travailleurs étrangers et les femmes mais aussi de permettre aux petites entreprises de bénéficier des innovations dans le métier.