TikTok a récolté les informations personnelles d'environ 1,5 million de jeunes Canadiens de moins de treize ans au cours des trois dernières années.

C'est ce que montrent les résultats d'une enquête menée par les autorités de protection des renseignements personnels du Canada, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.

Écoutez Emanuelle Parent, cofondatrice Fondation CIEL, discuter de ce phénomène préoccupant, mardi, au micro de Philippe Cantin.

Elle souligne notamment que, malgré l'âge nécessaire de 13 ans pour s'inscrire sur la plateforme, plusieurs jeunes parviennent à y accéder malgré tout en mentant sur leur date de naissance.

Certaines mesures permettent toutefois de limiter la présence des jeunes sur TikTok, telles que le signalement manuel des comptes ou la surveillance automatique.