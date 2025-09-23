 Aller au contenu
Société
Rendre des cotisations syndicales facultatives

«À vue de nez, ça ne semble pas constitutionnel» -Caroline Senneville :

par 98.5

0:00
5:02

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 septembre 2025 16:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«À vue de nez, ça ne semble pas constitutionnel» -Caroline Senneville :
Caroline Senneville était au micro de Philippe Cantin. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec envisage de rendre facultatives certaines cotisations syndicales pour empêcher l'utilisation des fonds à des fins non directement liées à la représentation des membres, comme les recours judiciaires ou les mouvements sociaux. 

C'est ce que dévoile mardi un document déniché par Québec Solidaire. 

Écoutez Caroline Senneville, présidente de la CSN, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.

«C'est du populisme de bas étage. Il cherche encore des boucs émissaires. Parce qu'il y a une organisation qui déplaît au premier ministre, il sort l'artillerie lourde. On ne se laissera pas faire. Et de toute façon, je n'ai pas lu le document, mais à vue de nez, c'est quelque chose qui risque de ne pas être constitutionnel.»

Caroline Senneville

