Rendre des cotisations syndicales facultatives

Le gouvernement du Québec envisage de rendre facultatives certaines cotisations syndicales pour empêcher l'utilisation des fonds à des fins non directement liées à la représentation des membres, comme les recours judiciaires ou les mouvements sociaux.
C'est ce que dévoile mardi un document déniché par Québec Solidaire.
Écoutez Caroline Senneville, présidente de la CSN, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.
«C'est du populisme de bas étage. Il cherche encore des boucs émissaires. Parce qu'il y a une organisation qui déplaît au premier ministre, il sort l'artillerie lourde. On ne se laissera pas faire. Et de toute façon, je n'ai pas lu le document, mais à vue de nez, c'est quelque chose qui risque de ne pas être constitutionnel.»