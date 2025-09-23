Rendre des cotisations syndicales facultatives

Le gouvernement du Québec envisage de rendre facultatives certaines cotisations syndicales pour empêcher l'utilisation des fonds à des fins non directement liées à la représentation des membres, comme les recours judiciaires ou les mouvements sociaux.

C'est ce que dévoile mardi un document déniché par Québec Solidaire.

Écoutez Caroline Senneville, présidente de la CSN, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.