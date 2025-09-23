L'autrice québécoise India Desjardins dévoile son tout nouveau livre À s’en arracher le cœur, qui offre une réflexion sur les relations toxiques.
Écoutez l'écrivaine discuter de son nouvel ouvrage, mardi après-midi, avec Catherine Beauchamp, à l'émission de Philippe Cantin.
«Je vais offrir une réflexion pour les jeunes. Le but, ce n’est pas de bannir les œuvres qu'on aime, c'est de pouvoir avoir des outils pour repérer certains stéréotypes, certains comportements qui peuvent être malsains, toxiques et de pouvoir prendre une distance.»