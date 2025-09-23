 Aller au contenu
Livre: À s’en arracher le cœur

«Le but c'est d'avoir des outils pour repérer les comportements malsains»

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 septembre 2025 15:50

Avec

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'autrice québécoise India Desjardins dévoile son tout nouveau livre À s’en arracher le cœur, qui offre une réflexion sur les relations toxiques.

Écoutez l'écrivaine discuter de son nouvel ouvrage, mardi après-midi, avec Catherine Beauchamp, à l'émission de Philippe Cantin.

«Je vais offrir une réflexion pour les jeunes. Le but, ce n’est pas de bannir les œuvres qu'on aime, c'est de pouvoir avoir des outils pour repérer certains stéréotypes, certains comportements qui peuvent être malsains, toxiques et de pouvoir prendre une distance.»

India Desjardins

