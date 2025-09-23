 Aller au contenu
Politique provinciale
Dépassements de coûts

Karl Malenfant: «Il se défend en disant que ce n'était pas son rôle»

par 98.5

0:00
5:38

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 septembre 2025 15:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Karl Malenfant: «Il se défend en disant que ce n'était pas son rôle»
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Karl Malenfant, l'ancien vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec, a affirmé, dans le cadre de son témoignage à la commission Gallant, qu'il n'avait jamais explicitement parlé des dépassements de coûts qu'impliquerait le virage numérique avec les ministres qu'il a rencontrés.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste à Cogeco nouvelle, brosser le portrait de ce témoignage qui se poursuit, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

«Il a eu accès aux ministres des Transports, il était aussi présent lors de rencontres avec des attachés politiques et il était au courant, lors de ces rencontres, que le projet déraillait au niveau financier. Mais il se défend en disant que ce n’était pas son rôle à lui de faire ça, qu'il qui n'était pas obligé de faire la genèse du cadre financier.»

Philippe Bonneville

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Projet de loi 106: 91% des membres de la FMOQ votent pour des moyens de pression
La commission
Projet de loi 106: 91% des membres de la FMOQ votent pour des moyens de pression
0:00
20:37
«Est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres qui sont défendables?»
La commission
«Est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres qui sont défendables?»
0:00
16:57

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Geoff Molson et France Margaret Bélanger investissent dans le Tempo de Toronto
WNBA
Geoff Molson et France Margaret Bélanger investissent dans le Tempo de Toronto
«Le but c'est d'avoir des outils pour repérer les comportements malsains»
Livre: À s’en arracher le cœur
«Le but c'est d'avoir des outils pour repérer les comportements malsains»
Une «grave attaque» contre les infrastructures du Danemark
Survol de drones d'origine inconnue
Une «grave attaque» contre les infrastructures du Danemark
Donald Trump s'offre un discours à son image devant l'ONU
Mensonges et exagérations
Donald Trump s'offre un discours à son image devant l'ONU
Geneviève Pettersen se penche sur la relation parents-ados
Nouveau balado
Geneviève Pettersen se penche sur la relation parents-ados
L'action de l'entreprise Kenvue, qui fabrique les Tylenol, en baisse
En raison d'une déclaration de Donald Trump
L'action de l'entreprise Kenvue, qui fabrique les Tylenol, en baisse
Donald Trump avoue haïr ses opposants: «Ça n'a aucun sens»
Lors de la cérémonie en hommage à Charlie Kirk
Donald Trump avoue haïr ses opposants: «Ça n'a aucun sens»
Loi 21: le Bloc Québécois veut forcer Ottawa à abandonner son recours judiciaire
Motion déposée à la Chambre des communes
Loi 21: le Bloc Québécois veut forcer Ottawa à abandonner son recours judiciaire
François Legault à TLEMP: «Je trouvais qu'il était combatif, mais..»
Plusieurs déclarations ont retenu l'attention
François Legault à TLEMP: «Je trouvais qu'il était combatif, mais..»
Autisme et Tylenol: faut-il écouter les recommandations de Donald Trump?
Existe-t-il véritablement un risque accru?
Autisme et Tylenol: faut-il écouter les recommandations de Donald Trump?
«L'une des personnes qui a été décisive dans cette histoire, c’est Barack Obama»
Retour de l'émission de Jimmy Kimmel
«L'une des personnes qui a été décisive dans cette histoire, c’est Barack Obama»
«La langue française ne va pas si bien en France»
Chronique de Biz
«La langue française ne va pas si bien en France»
«C'est consternant parce qu’on s'aperçoit que ça ne change pas»
Qualité de la nourriture dans les CHSLD
«C'est consternant parce qu’on s'aperçoit que ça ne change pas»
Ado de 15 ans atteint mortellement par un policier: «Ce n'est pas normal»
Une enquête du BEI a été déclenchée
Ado de 15 ans atteint mortellement par un policier: «Ce n'est pas normal»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30