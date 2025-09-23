Karl Malenfant, l'ancien vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec, a affirmé, dans le cadre de son témoignage à la commission Gallant, qu'il n'avait jamais explicitement parlé des dépassements de coûts qu'impliquerait le virage numérique avec les ministres qu'il a rencontrés.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste à Cogeco nouvelle, brosser le portrait de ce témoignage qui se poursuit, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.