Karl Malenfant, l'ancien vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec, a affirmé, dans le cadre de son témoignage à la commission Gallant, qu'il n'avait jamais explicitement parlé des dépassements de coûts qu'impliquerait le virage numérique avec les ministres qu'il a rencontrés.
Écoutez Philippe Bonneville, journaliste à Cogeco nouvelle, brosser le portrait de ce témoignage qui se poursuit, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.
«Il a eu accès aux ministres des Transports, il était aussi présent lors de rencontres avec des attachés politiques et il était au courant, lors de ces rencontres, que le projet déraillait au niveau financier. Mais il se défend en disant que ce n’était pas son rôle à lui de faire ça, qu'il qui n'était pas obligé de faire la genèse du cadre financier.»