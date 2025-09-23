Le prix de vente médian des maisons aux Îles-de-la-Madeleine a explosé entre 2016 et 2023.

Entre 2016 et 2023, le prix de vente médian des maisons aux Îles-de-la-Madeleine a fait un bond de 215%. C’est aux Îles que l’augmentation des prix de vente des maisons a été la plus spectaculaire au Québec.

Cette hausse fait-elle seulement des heureux sur l’archipel?

Écoutez le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.