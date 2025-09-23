Selon Statistique Canada

Les vacanciers canadiens continuent de bouder les États-Unis selon les plus récents chiffres de Statistique Canada, alors que plus d’Américains sont venus au pays que le contraire en juillet, un phénomène extrêmement rare.
Écoutez Éric Boissoneault, vice-président de l'Association des agences de voyages du Québec, expliquer le phénomène, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est factuel, les gens ne veulent pas y aller. On appelle ça un boycottage. C'est vraiment un déplacement de la demande entre les États-Unis et d'autres endroits. Le voyage d'écoliers, celui-là, a vraiment bougé. Même mon fils, son école, allait à Boston depuis cinq ou dix ans. Maintenant, ils s'en vont à Tadoussac cette année. Le voyage sportif pour aller voir des clubs sportifs, on n'a comme pas le choix. Et les snowbirds on n'a pas de baisse de demande.»