Selon Statistique Canada

Les vacanciers canadiens continuent de bouder les États-Unis selon les plus récents chiffres de Statistique Canada, alors que plus d’Américains sont venus au pays que le contraire en juillet, un phénomène extrêmement rare.

Écoutez Éric Boissoneault, vice-président de l'Association des agences de voyages du Québec, expliquer le phénomène, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.