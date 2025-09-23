Discours aux Nations Unies

Donald Trump a qualifié les changements climatiques de la plus grande arnaque jamais menée contre le monde et affirme avoir mis fin aux guerres au lieu des Nations-Unies, lors d'un discours devant l’Assemblée générale de l’ONU.

Écoutez Guillaume Lavoie, membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand et spécialiste de la politique américaine, revenir sur les messages livrés par le président américain lors de cette allocution, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.