Discours aux Nations Unies

Donald Trump a qualifié les changements climatiques de la plus grande arnaque jamais menée contre le monde et affirme avoir mis fin aux guerres au lieu des Nations-Unies, lors d'un discours devant l’Assemblée générale de l’ONU.
Écoutez Guillaume Lavoie, membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand et spécialiste de la politique américaine, revenir sur les messages livrés par le président américain lors de cette allocution, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Si c'était le festival des faussetés, vous en avez eu pour votre argent. Trump a avancé cette vision de rupture du consensus postdeuxième guerre mondiale. On était davantage à un retour de l'État en maîtrise de l'économie des frontières le plus haut possible. Les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable pour l'avenir, et c'est devenu très très clair pour ceux qui étaient présents.»