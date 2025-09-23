Fiasco SAAQclic

Après trois jours et demi de témoignage, l’atmosphère a explosé lundi lorsque l'avocat de Karl Malenfant a bondi de sa chaise pour contester la manière dont le procureur interrogeait son client. Selon Me Jean-François Bertrand, le procureur ne posait plus de questions, mais argumentait avec le témoin.

«Le commissaire Denis Gallant n'a vraiment pas apprécié, il a vraiment haussé le ton, c'est le cas de le dire. Il a dit à l'avocat de se rasseoir sur sa chaise. Visiblement, il ne voulait absolument pas l'entendre», rapporte le journaliste Philippe Bonneville.

