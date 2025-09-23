 Aller au contenu
Politique provinciale
Fiasco SAAQclic

Tensions à la commission Gallant: l’avocat de Karl Malenfant s’emporte

par 98.5

0:00
6:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2025 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Tensions à la commission Gallant: l’avocat de Karl Malenfant s’emporte
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Après trois jours et demi de témoignage, l’atmosphère a explosé lundi lorsque l'avocat de Karl Malenfant a bondi de sa chaise pour contester la manière dont le procureur interrogeait son client. Selon Me Jean-François Bertrand, le procureur ne posait plus de questions, mais argumentait avec le témoin.

«Le commissaire Denis Gallant n'a vraiment pas apprécié, il a vraiment haussé le ton, c'est le cas de le dire. Il a dit à l'avocat de se rasseoir sur sa chaise. Visiblement, il ne voulait absolument pas l'entendre», rapporte le journaliste Philippe Bonneville.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville faire le point sur les audiences de la commission Gallant au micro de Patrick Lagacé, mardi.

«Pour lui, il n'a pas menti volontairement à la commission, c'est juste qu'il ne s'en souvenait pas.»

Philippe Bonneville

