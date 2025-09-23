Aller au restaurant est devenu un luxe pour une majorité de Québécois. Selon un nouveau rapport, 75% des gens disent fréquenter moins souvent les restos qu’avant, une proportion qui grimpe à 81% chez les moins de 24 ans.

«Tout ça, c'est vraiment lié au coût de la vie qui est plus élevé et aux prix dans les restaurants. Donc le restaurant est devenu un luxe alors qu'avant c'était comme une habitude un peu banale», souligne Marie-Eve Fournier.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Eve Fournier décortiquer une nouvelle étude sur la fréquentation des restaurants au micro de Patrick Lagacé, mardi.

