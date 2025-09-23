Aller au restaurant est devenu un luxe pour une majorité de Québécois. Selon un nouveau rapport, 75% des gens disent fréquenter moins souvent les restos qu’avant, une proportion qui grimpe à 81% chez les moins de 24 ans.
«Tout ça, c'est vraiment lié au coût de la vie qui est plus élevé et aux prix dans les restaurants. Donc le restaurant est devenu un luxe alors qu'avant c'était comme une habitude un peu banale», souligne Marie-Eve Fournier.
Écoutez la chroniqueuse Marie-Eve Fournier décortiquer une nouvelle étude sur la fréquentation des restaurants au micro de Patrick Lagacé, mardi.
Autre sujet abordé
- L'action de l'entreprise Kenvue, qui possède Tylenol, perd de la valeur après la déclaration de Donald Trump qui évoque un lien entre l'autisme et la prise de ce médicament pendant la grossesse.
«Mais il y a une autre tendance en parallèle, et ça, c'est ce qui m'a le plus étonné de tout le rapport, on parle d'une hausse de presque 30% des repas en solo, donc des gens qui viennent manger tout seul.»