Politique internationale
Pseudo-science à la Maison-Blanche

Trump déconseille le Tylenol aux femmes enceintes: «C'est complètement cinglé»

par 98.5

0:00
16:46

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2025 06:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Trump déconseille le Tylenol aux femmes enceintes: «C'est complètement cinglé»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Donald Trump a déconseillé lundi à toutes les femmes enceintes de prendre du Tylenol qui, selon ses affirmations, pourrait causer de l'autisme chez l'enfant à naître. 

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé réagir à plusieurs dossiers dans son tour d'horizon de l'actualité mardi.

«C'est complètement cinglé. Les Américains sont devenus la nation la plus prospère dans le monde, en bonne partie parce qu'ils ont cru à la science. Ils ont investi dans la science, la technologie et ça a été bon pour leur économie, ça a été bon pour leur société. Et ces avancées-là ont été exportées un peu partout dans le monde. Et là, vous avez comme une sorte de retour au Moyen Âge où la pseudo-science des faussetés devient des faits.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Grève à la STM: les usagers qui ont un titre mensuelle ne seront pas remboursés malgré les nombreux jours de grève en septembre;
  • SAAQclic: ça brasse entre l'avocat de Karl Malenfant et le juge Denis Gallant;
  • L'avocat des 9 femmes qui poursuivent Gilbert Rozon au civil pour des agressions sexuelles alléguées a débuté sa plaidoirie lundi;
  • Assemblée de l'ONU: la reconnaissance de l'État palestinien au centre des discussions.

