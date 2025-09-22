Les géants américains à l'international

Les géants américains de la distribution comme Walmart ou Costco sont populaires en Amérique du Nord, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier discuter des échecs d’expansion de ces multinationales, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

Walmart s'est notamment planté en Afrique, au Brésil et en Corée du Sud tandis que Costco connaît des difficultés en France.

Elle souligne que le succès n’est jamais garanti et dépend des spécificités locales.