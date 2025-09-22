 Aller au contenu
Les géants américains à l'international

Walmart et Costco: des succès, mais aussi des échecs

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 septembre 2025 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Walmart et Costco: des succès, mais aussi des échecs
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Les géants américains de la distribution comme Walmart ou Costco sont populaires en Amérique du Nord, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier discuter des échecs d’expansion de ces multinationales, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

Walmart s'est notamment planté en Afrique, au Brésil et en Corée du Sud tandis que Costco connaît des difficultés en France.

Elle souligne que le succès n’est jamais garanti et dépend des spécificités locales.

«Pas vrai que les grandes entreprises peuvent débarquer n'importe où avec leur bulldozer écrasant la concurrence, puis après ça, compter les millions en profits facilement. Une entreprise peut avoir beaucoup de succès à un endroit et se planter ailleurs...»

Marie-Eve Fournier

