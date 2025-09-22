À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde les manifestations de camionneurs, qui ont promis de perturber la circulation sur les ponts et sur divers axes routiers de plusieurs villes du Québec au cours de la journée, afin de dénoncer l’absence de formation de certains chauffeurs et le manque de pouvoir des contrôleurs routiers.
Il explique que ces manifestations, intitulées les «lundis infernaux», se dérouleront sur plusieurs semaines et il rejoint le journaliste Thomas Mercier, en bordure du Pont Samuel-De Champlain, qui est en mesure d'offrir des détails sur les ralentissements engendrés par ces perturbations.
«Certains camions, qui sont sur leurs quatre clignotants, qui donc roulent vraiment en dessous de la vitesse permise, à peu près 20 30 kilomètres à l'heure sur le pont Champlain [...] engendrent beaucoup de congestion.»
Autres sujets traités:
- Grève des employés d'entretien de la STM: des services perturbés pour les usagers;
- Négociation entre les médecins et le gouvernement du Québec: vers un bâillon pour faire passer le projet de loi 106?;
- La DPJ a accordé le droit d'adopter à un «trouple» formé de trois hommes: quelles seront les conséquences en cas de séparation?;
- Obsèques de Charlie Kirk: des funérailles ou un rallye politique?;
- Reconnaissance de l'État palestinien par le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni et le Portugal: on reconnaît quoi?
- Karl Malenfant a été surpris à mentir à la Commission Gallant;
- Les influenceurs du malheur: un dossier de La Presse.