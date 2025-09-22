À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde les manifestations de camionneurs, qui ont promis de perturber la circulation sur les ponts et sur divers axes routiers de plusieurs villes du Québec au cours de la journée, afin de dénoncer l’absence de formation de certains chauffeurs et le manque de pouvoir des contrôleurs routiers.

Il explique que ces manifestations, intitulées les «lundis infernaux», se dérouleront sur plusieurs semaines et il rejoint le journaliste Thomas Mercier, en bordure du Pont Samuel-De Champlain, qui est en mesure d'offrir des détails sur les ralentissements engendrés par ces perturbations.