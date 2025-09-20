Accueil royal de Trump à Winsor

Le président américain Donald Trump a récemment effectué une visite d'État au Royaume-Uni, à Winsor, où il a reçu un accueil royal.

La localisation de Windsor, un peu excentrée de Londres, permet également d'éviter que le président américain n'assiste aux manifestations à son encontre.

