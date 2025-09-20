Accueil royal de Trump à Winsor

Le président américain Donald Trump a récemment effectué une visite d'État au Royaume-Uni, à Winsor, où il a reçu un accueil royal.
La localisation de Windsor, un peu excentrée de Londres, permet également d'éviter que le président américain n'assiste aux manifestations à son encontre.
Écoutez Guillaume Lavoie, analyste de politique américaine, en discuter samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
«Trump fonctionne au compliment, même lorsqu'il n'y a aucune bonne foi derrière ça. Pour le premier ministre britannique, ça lui coûte très cher à court terme, mais ça permet de sécuriser un petit accord économique avec les États-Unis. La première journée, c'est de grosses paillettes monarchistes pour faire plaisir à Trump. Le deuxième, on lui dit d'arrêter de considérer qu'il y a des méchants en Ukraine, puis en Russie. Il faut en choisir un camp.»
