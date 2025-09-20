 Aller au contenu
Politique
Accueil royal de Trump à Winsor

«C'est cher à court terme, mais ça permet de sécurité un petit accord»

par 98.5

0:00
11:32

Entendu dans

Même le week-end

le 20 septembre 2025 09:30

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
«C'est cher à court terme, mais ça permet de sécurité un petit accord»
Le président américain Donald Trump a récemment effectué une visite d'État au Royaume-Uni, à Winsor, où il a reçu un accueil royal. / Evan Vucci / The Associated Press

Le président américain Donald Trump a récemment effectué une visite d'État au Royaume-Uni, à Winsor, où il a reçu un accueil royal.

La localisation de Windsor, un peu excentrée de Londres, permet également d'éviter que le président américain n'assiste aux manifestations à son encontre.

Écoutez Guillaume Lavoie, analyste de politique américaine, en discuter samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

«Trump fonctionne au compliment, même lorsqu'il n'y a aucune bonne foi derrière ça. Pour le premier ministre britannique, ça lui coûte très cher à court terme, mais ça permet de sécuriser un petit accord économique avec les États-Unis. La première journée, c'est de grosses paillettes monarchistes pour faire plaisir à Trump. Le deuxième, on lui dit d'arrêter de considérer qu'il y a des méchants en Ukraine, puis en Russie. Il faut en choisir un camp.»

Guillaume Lavoie

Aussi dans cette chronique :

  • Le Sénat instaure une journée nationale de commémoration de Charlie Kirk
  • Attaque sans précédent contre la liberté d’expression : examen d’un processus clair et délibéré dont Jimmy Kimmel est le dernier incident.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Des camionneurs prévoient de ralentir la circulation le 22 septembre prochain
La commission
Des camionneurs prévoient de ralentir la circulation le 22 septembre prochain
0:00
10:38
«Si elle avait été incluse au conseil, est-ce qu'on aurait eu cette sortie?»
Même le week-end
«Si elle avait été incluse au conseil, est-ce qu'on aurait eu cette sortie?»
0:00
9:43

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Pourquoi les guêpes sont-elles plus nombreuses cette année?
Chronique scientifique
Pourquoi les guêpes sont-elles plus nombreuses cette année?
«C'est sincère, lumineux et chaque mot a été choisi avec soin»
Album J’aime ça quand t’es là
«C'est sincère, lumineux et chaque mot a été choisi avec soin»
Comment se déroule la campagne municipale à Trois-Rivières?
Déclenchement de la campagne depuis vendredi
Comment se déroule la campagne municipale à Trois-Rivières?
«Si elle avait été incluse au conseil, est-ce qu'on aurait eu cette sortie?»
Attaque contre le leadership de Legault
«Si elle avait été incluse au conseil, est-ce qu'on aurait eu cette sortie?»
Un nouvel album à venir pour le groupe rock américain Aerosmith
Chronique culturelle
Un nouvel album à venir pour le groupe rock américain Aerosmith
«Ce n’était pas un match modèle pour les Alouettes»
Victoire contre les Argonautes
«Ce n’était pas un match modèle pour les Alouettes»
Quelles seront les entraves routières de la fin de semaine?
Bilan routier
Quelles seront les entraves routières de la fin de semaine?
«Karl Malenfant est pris à mentir et plaide l'amnésie»
Commission Gallant
«Karl Malenfant est pris à mentir et plaide l'amnésie»
Cisjordanie : «La dynamique est de plus en plus difficile»
Dossier d'Isabelle Hachey
Cisjordanie : «La dynamique est de plus en plus difficile»
«Ce qui a fait ma force, c'est que je prends énormément de risques»
Luc Poirier au club du dimanche
«Ce qui a fait ma force, c'est que je prends énormément de risques»
Nominée pour le prix Personnalité féminine: «Ça me donne de l'audace»
Gala des 40es prix Gémeaux
Nominée pour le prix Personnalité féminine: «Ça me donne de l'audace»
«Le seul élément à déterminer, c'est la responsabilité criminelle de la mère»
Fillette laissée au bord d'une autoroute en juin
«Le seul élément à déterminer, c'est la responsabilité criminelle de la mère»
Peu de notions politiques à l'école: «Je trouve que c'est un échec de société»
Ouvrage Apprivoiser la politique
Peu de notions politiques à l'école: «Je trouve que c'est un échec de société»
C'est bientôt la fin du financement Accord D
Chronique économique
C'est bientôt la fin du financement Accord D
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
On n'a pas tout dit
En direct
On n'a pas tout dit
En ondes jusqu’à 12:30