D'importants témoins donnaient cette semaine leurs versions des faits à la commission Gallant, dont Karl Malenfant, l’architecte du projet SAAQclic.
Écoutez Stéphane Boucher, qui a assisté à son témoignage, en discuter samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
Malenfant a notamment avoué avoir pris connaissance du contenu de l'une des deux soumissions parvenues à la SAAQ après le processus d'appel d'offres.
«Il n'avait pas le droit de la lire, cette soumission. Il a eu accès à ce document qu'il s'est envoyé sa propre adresse courriel. Il a lu, alors que l'ancien VP venait tout juste d'affirmer à la commission qu'il était en attente du résultat de l'analyse de ces deux soumissions et qu'il n'en connaissait pas le contenu. Mais il témoigne sous serment. Alors Karl Malenfant est pris à mentir et plaide l'amnésie.»