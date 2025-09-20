 Aller au contenu
Justice et faits divers
Commission Gallant

«Karl Malenfant est pris à mentir et plaide l'amnésie»

par 98.5

Entendu dans

Même le week-end

le 20 septembre 2025 07:40

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Stéphane Boucher
Stéphane Boucher
«Karl Malenfant est pris à mentir et plaide l'amnésie»
Stéphane Boucher / Cogeco Média

D'importants témoins donnaient cette semaine leurs versions des faits à la commission Gallant, dont Karl Malenfant, l’architecte du projet SAAQclic.

Écoutez Stéphane Boucher, qui a assisté à son témoignage, en discuter samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

Malenfant a notamment avoué avoir pris connaissance du contenu de l'une des deux soumissions parvenues à la SAAQ après le processus d'appel d'offres.

«Il n'avait pas le droit de la lire, cette soumission. Il a eu accès à ce document qu'il s'est envoyé sa propre adresse courriel. Il a lu, alors que l'ancien VP venait tout juste d'affirmer à la commission qu'il était en attente du résultat de l'analyse de ces deux soumissions et qu'il n'en connaissait pas le contenu. Mais il témoigne sous serment. Alors Karl Malenfant est pris à mentir et plaide l'amnésie.»

Stéphane Boucher

