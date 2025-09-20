D'importants témoins donnaient cette semaine leurs versions des faits à la commission Gallant, dont Karl Malenfant, l’architecte du projet SAAQclic.

Écoutez Stéphane Boucher, qui a assisté à son témoignage, en discuter samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

Malenfant a notamment avoué avoir pris connaissance du contenu de l'une des deux soumissions parvenues à la SAAQ après le processus d'appel d'offres.