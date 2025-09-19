Une ancienne ministre quitte le caucus

L'ancienne ministre responsable des Ressources naturelles et des Forêts, qui n'a pas été reconduite dans le nouveau gouvernement caquiste, a claqué la porte à François Legault jeudi.

En entrevue sur nos ondes, la députée de Rimouski a expliqué qu'elle avait perdu confiance envers le premier ministre et qu'elle était en désaccord avec sa vision sur la place des régions.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez revenir sur la décision de Maïté Blanchette Vézina, vendredi, à La commission.

Ils ont abordé le futur politique de la députée.