Politique provinciale
Une ancienne ministre quitte le caucus

Maïté Blanchette Vézina: d'inconnue à héroïne des électeurs déçus de la CAQ

par 98.5

0:00
5:56

Entendu dans

La commission

le 19 septembre 2025 12:17

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Maïté Blanchette Vézina: d'inconnue à héroïne des électeurs déçus de la CAQ
La commission / Cogeco Média

L'ancienne ministre responsable des Ressources naturelles et des Forêts, qui n'a pas été reconduite dans le nouveau gouvernement caquiste, a claqué la porte à François Legault jeudi. 

En entrevue sur nos ondes, la députée de Rimouski a expliqué qu'elle avait perdu confiance envers le premier ministre et qu'elle était en désaccord avec sa vision sur la place des régions. 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez revenir sur la décision de Maïté Blanchette Vézina, vendredi, à La commission.

Ils ont abordé le futur politique de la députée.

«D'ailleurs, il y a très peu d'histoires qui ont bien qui se sont bien terminées pour des députés qui ont décidé de quitter leur parti, qui se sont retrouvés indépendants, qui ont décidé de se représenter sous une autre bannière. La plupart n'ont jamais été élus.»

Nathalie Normandeau

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

