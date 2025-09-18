Visite éclair de Mark Carney au Mexique

Le premier ministre du Canada Mark Carney s'est rendu au Mexique, jeudi, pour la première bilatérale depuis 2017 visant à renforcer les relations commerciales entre les deux pays.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter la visite du premier ministre canadien au Mexique.
Les sujets discutés
- 56 milliards de dollars d’échanges, mais un déficit de 38 milliards;
- Les secteurs ciblés incluent l'énergie, l'agriculture, la sécurité et les ports;
- L’importance de diversifier les échanges vers le Mexique, le Royaume-Uni et la France;
- Le retour au travail en présentiel aux États-Unis sert à réduire la main-d’œuvre sans compensation.