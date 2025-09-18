 Aller au contenu
Économie
Visite éclair de Mark Carney au Mexique

«Il y avait des ponts à rebâtir» -Michèle Boisvert

le 18 septembre 2025 18:06

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
«Il y avait des ponts à rebâtir» -Michèle Boisvert
Le premier ministre du Canada Mark Carney s'est rendu au Mexique, jeudi, pour la première bilatérale depuis 2017 visant à renforcer les relations commerciales entre les deux pays.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter la visite du premier ministre canadien au Mexique.

Les sujets discutés

  • 56 milliards de dollars d’échanges, mais un déficit de 38 milliards;
  • Les secteurs ciblés incluent l'énergie, l'agriculture, la sécurité et les ports;
  • L’importance de diversifier les échanges vers le Mexique, le Royaume-Uni et la France;
  • Le retour au travail en présentiel aux États-Unis sert à réduire la main-d’œuvre sans compensation.

