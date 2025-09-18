Le témoignage de Karl Malenfant, l’architecte du projet SAAQclic, se poursuit à la commission Gallant. Malefant nie catégoriquement toutes les allégations que l'on a pu entendre à son sujet dans les derniers mois.
Écoutez le journaliste Stéphane Boucher sur les travaux à la commission Gallant, jeudi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
«Karl Malenfant a expliqué être arrivé en 2013 et s’être familiarisé avec le projet de transformation numérique en cours d’élaboration. À l’époque, il avait demandé un peu de temps pour rectifier certains chiffres qui avaient été fournis lors de témoignages antérieurs, et cette demande lui a été accordée. (...) On peut aussi entendre juste avant le commissaire qui, comme hier, a senti le besoin de le recadrer.»