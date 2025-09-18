Le témoignage de Karl Malenfant, l’architecte du projet SAAQclic, se poursuit à la commission Gallant. Malefant nie catégoriquement toutes les allégations que l'on a pu entendre à son sujet dans les derniers mois.

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher sur les travaux à la commission Gallant, jeudi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.