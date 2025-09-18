 Aller au contenu
Société
Autre exemple de dérive autoritaire

La peine de mort pour le présumé meurtrier de Charlie Kirk?

par 98.5

Lagacé le matin

le 18 septembre 2025 09:32

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le ministère public aux États-Unis va demander la peine de mort pour le présumé meurtrier de Charlie Kirk.

Écoutez Luc Ferrandez aborder la réaction de la droite américaine et la stratégie de la droite pour désigner leur ennemi - la gauche, les immigrants, le Parti démocrate - afin de justifier une dérive autoritaire, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il cite des exemples comme aux Philippines, au Brésil ou en Hongrie et il évoque l’autocensure médiatique des derniers temps comme l'un des symptômes de cette évolution.

