Autre exemple de dérive autoritaire

Le ministère public aux États-Unis va demander la peine de mort pour le présumé meurtrier de Charlie Kirk.

Écoutez Luc Ferrandez aborder la réaction de la droite américaine et la stratégie de la droite pour désigner leur ennemi - la gauche, les immigrants, le Parti démocrate - afin de justifier une dérive autoritaire, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il cite des exemples comme aux Philippines, au Brésil ou en Hongrie et il évoque l’autocensure médiatique des derniers temps comme l'un des symptômes de cette évolution.