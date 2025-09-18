Une décision qui pourrait tout changer

Ottawa demande à la Cour suprême du Canada d’encadrer le recours à la disposition de dérogation.
Le procureur général du Canada a fait cette demande, mercredi, dans le cadre de l'affaire concernant la Loi sur la laïcité de l'État.
Québec a eu recours de manière préventive à la disposition de dérogation pour cette loi.
Selon le chroniqueur Luc Ferrandez, l'enjeu oppose la vision du Canada multiculturel à celle du Québec.
«C'est très important ce qui va se passer. Si la clause nonobstant est jugée inconstitutionnelle, le Parti québécois va gagner avec plus de 50% des votes. Il va y avoir un référendum et tout va changer, dans le sens où le vote sur le référendum restera pas à 35%. C'est gros, gros [...] C'est un moment tournant.»