Comparution attendue à la commission Gallant

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé commente la comparution très attendue de Karl Malenfant à la commission Gallant.

Il traite de la désinvolture avec laquelle le témoin a participé à sa première journée d'audience mercredi, alors que l'ancien vice-président aux technologies de l'information de la Société de l'assurance automobile du Québec nie avoir donné de généreux contrats à ses amis.

Le témoin a offert de très longues réponses aux questions, n'hésitant pas à aller jusqu'à critiquer certaines des questions du procureur, ce qui prouve, selon Patrick Lagacé, que Karl Malenfant a l'air d'aimer l'attention dont il fait l'objet.

Visiblement irrité par la situation, le commissaire Denis Gallant est d'ailleurs intervenu à plusieurs reprises pour réprimander le témoin.

