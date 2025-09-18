 Aller au contenu
Comparution attendue à la commission Gallant

«Heureux... on aurait dit que Karl Malenfant arrivait aux Gémeaux!»

Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé commente la comparution très attendue de Karl Malenfant à la commission Gallant.

Il traite de la désinvolture avec laquelle le témoin a participé à sa première journée d'audience mercredi, alors que l'ancien vice-président aux technologies de l'information de la Société de l'assurance automobile du Québec nie avoir donné de généreux contrats à ses amis.

Le témoin a offert de très longues réponses aux questions, n'hésitant pas à aller jusqu'à critiquer certaines des questions du procureur, ce qui prouve, selon Patrick Lagacé, que Karl Malenfant a l'air d'aimer l'attention dont il fait l'objet.

Visiblement irrité par la situation, le commissaire Denis Gallant est d'ailleurs intervenu à plusieurs reprises pour réprimander le témoin.

Autres sujets traités:

  • La police de Montréal confirme l’identité de l’homme qui a brutalement tué Catherine Daviau en 2008;
  • L'animateur Jimmy Kimmel perd son émission après des commentaires sur le meurtre de Charlie Kirk;
  • Loi 21: Mark Carney attaquera la clause dérogatoire;
  • La ministre France-Élaine Duranceau demande aux ministères de «couper dans le gras»;
  • Le Parti québécois demande une bonification de son budget à l'Assemblée nationale;
  • Des manifestations importantes en France;
  • Le cauchemar se poursuit à Gaza;
  • Le réarmement global est très inquiétant.
  • Des éclosions de la maladie de Lou Gehrig au Québec, selon le Journal de Montréal.

