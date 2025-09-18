 Aller au contenu
Justice et faits divers
Un criminel récidiviste...

Le meurtre de Catherine Daviau est finalement résolu après 17 ans

par 98.5

0:00
5:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 septembre 2025 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Le meurtre de Catherine Daviau est finalement résolu après 17 ans
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

La police de Montréal confirme l’identité de l’homme qui a brutalement tué Catherine Daviau en 2008, à Montréal.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder la confirmation de l'identité du meurtrier grâce aux nouvelles technologies.

«Ils ont été en mesure de confirmer que Jacques Bolduc, un criminel récidiviste, est celui qui a tué Catherine Daviau. Bolduc était détenu à l’établissement Archambault et il est décédé en 2021.»

Bénédicte Lebel

La chroniqueuse explique que les policiers ont confirmé que Jacques Bolduc, qui était en libération conditionnelle et en maison de transition, avait communiqué avec Catherine Daviau quelques jours avant le meurtre puisque la jeune femme avait affiché sa voiture à vendre dans les petites annonces.

Autres sujets traités:

  • Un jeune de 22 ans a plaidé coupable mercredi à 27 chefs d’accusation en matière de pornographie juvénile.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Les problèmes ont commencé le jour où il s'est fait taxer» -Merouane Seghouani
Lagacé le matin
«Les problèmes ont commencé le jour où il s'est fait taxer» -Merouane Seghouani
0:00
11:37
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
La commission
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
0:00
6:39

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Baisse du taux directeur: «On peut déjà trouver des prêts à moins de 4%»
Banque du Canada
Baisse du taux directeur: «On peut déjà trouver des prêts à moins de 4%»
France-Élaine Duranceau demande aux ministères de couper dans le gras
2000 coupures de poste
France-Élaine Duranceau demande aux ministères de couper dans le gras
Page Facebook Catalogues Québec: le «gros coup de coeur» de Frédéric Labelle
De belles trouvailles
Page Facebook Catalogues Québec: le «gros coup de coeur» de Frédéric Labelle
Claude Julien était triste de voir Zachary Bolduc quitter Saint-Louis
Intronisés au Temple de la renommée de la LHJMQ
Claude Julien était triste de voir Zachary Bolduc quitter Saint-Louis
Spécial «du golfeur» | L'énigme du jeudi 18 septembre
Lagacé le matin
Spécial «du golfeur» | L'énigme du jeudi 18 septembre
ADISQ: 13 nominations pour Lou-Adriane Cassidy et Klô Pelgag
Musique
ADISQ: 13 nominations pour Lou-Adriane Cassidy et Klô Pelgag
«Heureux... on aurait dit que Karl Malenfant arrivait aux Gémeaux!»
Comparution attendue à la commission Gallant
«Heureux... on aurait dit que Karl Malenfant arrivait aux Gémeaux!»
Camp des Canadiens: un premier entraînement officiel à Brossard
60 joueurs présents
Camp des Canadiens: un premier entraînement officiel à Brossard
Ricardo Larrivée lance un appel à la documentation de l’état des écoles
Lourdeur bureaucratique
Ricardo Larrivée lance un appel à la documentation de l’état des écoles
Psychiatrie judiciaire: «L'État met de l'argent, mais il n'y a pas de résultats»
Non-responsabilité criminelle
Psychiatrie judiciaire: «L'État met de l'argent, mais il n'y a pas de résultats»
«Quelle maudite joke, le budget participatif!» -Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez
«Quelle maudite joke, le budget participatif!» -Luc Ferrandez
Un ancien joueur d'Équipe Canada Junior suscite beaucoup d'intérêt dans la LNH
Allégations d’agression sexuelle
Un ancien joueur d'Équipe Canada Junior suscite beaucoup d'intérêt dans la LNH
Une question plonge une animatrice française dans l'embarras
Malaise à la télé française
Une question plonge une animatrice française dans l'embarras
Yves Jarvis remporte le 20ᵉ Prix de la musique Polaris
Pour son album All Cylinder
Yves Jarvis remporte le 20ᵉ Prix de la musique Polaris
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00