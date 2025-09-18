La police de Montréal confirme l’identité de l’homme qui a brutalement tué Catherine Daviau en 2008, à Montréal.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder la confirmation de l'identité du meurtrier grâce aux nouvelles technologies.
«Ils ont été en mesure de confirmer que Jacques Bolduc, un criminel récidiviste, est celui qui a tué Catherine Daviau. Bolduc était détenu à l’établissement Archambault et il est décédé en 2021.»
La chroniqueuse explique que les policiers ont confirmé que Jacques Bolduc, qui était en libération conditionnelle et en maison de transition, avait communiqué avec Catherine Daviau quelques jours avant le meurtre puisque la jeune femme avait affiché sa voiture à vendre dans les petites annonces.
Autres sujets traités:
- Un jeune de 22 ans a plaidé coupable mercredi à 27 chefs d’accusation en matière de pornographie juvénile.