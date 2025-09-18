 Aller au contenu
Hockey
60 joueurs présents

Camp des Canadiens: un premier entraînement officiel à Brossard

par 98.5

0:00
4:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 septembre 2025 05:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Camp des Canadiens: un premier entraînement officiel à Brossard
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'équipe médicale et les préparateurs physiques du Canadien ont accueilli 60 joueurs mercredi pour le début du camp d'entraînement. 

L'entraîneur Martin St-Louis en a profité pour rencontrer les médias.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le premier entraînement et le premier match intraéquipe du Tricolore à Brossard, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Baseball: séquence de victoires freinée pour les Blue Jays;
  • À Québec: les Capitals participeront à la finale.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On devrait voir 'Dacker' avoir l'opportunité de prendre ça» -Martin St-Louis
Les amateurs de sports
«On devrait voir 'Dacker' avoir l'opportunité de prendre ça» -Martin St-Louis
0:00
18:27
«Le potentiel est vraiment là» -Claude Julien
Les amateurs de sports
«Le potentiel est vraiment là» -Claude Julien
0:00
14:50

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Baisse du taux directeur: «On peut déjà trouver des prêts à moins de 4%»
Banque du Canada
Baisse du taux directeur: «On peut déjà trouver des prêts à moins de 4%»
France-Élaine Duranceau demande aux ministères de couper dans le gras
2000 coupures de poste
France-Élaine Duranceau demande aux ministères de couper dans le gras
Page Facebook Catalogues Québec: le «gros coup de coeur» de Frédéric Labelle
De belles trouvailles
Page Facebook Catalogues Québec: le «gros coup de coeur» de Frédéric Labelle
Claude Julien était triste de voir Zachary Bolduc quitter Saint-Louis
Intronisés au Temple de la renommée de la LHJMQ
Claude Julien était triste de voir Zachary Bolduc quitter Saint-Louis
Spécial «du golfeur» | L'énigme du jeudi 18 septembre
Lagacé le matin
Spécial «du golfeur» | L'énigme du jeudi 18 septembre
ADISQ: 13 nominations pour Lou-Adriane Cassidy et Klô Pelgag
Musique
ADISQ: 13 nominations pour Lou-Adriane Cassidy et Klô Pelgag
«Heureux... on aurait dit que Karl Malenfant arrivait aux Gémeaux!»
Comparution attendue à la commission Gallant
«Heureux... on aurait dit que Karl Malenfant arrivait aux Gémeaux!»
Le meurtre de Catherine Daviau est finalement résolu après 17 ans
Un criminel récidiviste...
Le meurtre de Catherine Daviau est finalement résolu après 17 ans
Ricardo Larrivée lance un appel à la documentation de l’état des écoles
Lourdeur bureaucratique
Ricardo Larrivée lance un appel à la documentation de l’état des écoles
Psychiatrie judiciaire: «L'État met de l'argent, mais il n'y a pas de résultats»
Non-responsabilité criminelle
Psychiatrie judiciaire: «L'État met de l'argent, mais il n'y a pas de résultats»
«Quelle maudite joke, le budget participatif!» -Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez
«Quelle maudite joke, le budget participatif!» -Luc Ferrandez
Un ancien joueur d'Équipe Canada Junior suscite beaucoup d'intérêt dans la LNH
Allégations d’agression sexuelle
Un ancien joueur d'Équipe Canada Junior suscite beaucoup d'intérêt dans la LNH
Une question plonge une animatrice française dans l'embarras
Malaise à la télé française
Une question plonge une animatrice française dans l'embarras
Yves Jarvis remporte le 20ᵉ Prix de la musique Polaris
Pour son album All Cylinder
Yves Jarvis remporte le 20ᵉ Prix de la musique Polaris
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00