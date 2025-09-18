60 joueurs présents

L'équipe médicale et les préparateurs physiques du Canadien ont accueilli 60 joueurs mercredi pour le début du camp d'entraînement.
L'entraîneur Martin St-Louis en a profité pour rencontrer les médias.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le premier entraînement et le premier match intraéquipe du Tricolore à Brossard, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets traités:
- Baseball: séquence de victoires freinée pour les Blue Jays;
- À Québec: les Capitals participeront à la finale.