Selon Dimitri Soudas

«Je confirme avec certitude et sans hésitation que l'ancien ministre de la Justice sous Justin Trudeau et actuel secrétaire principal du premier ministre Carney, David Lametti, va devenir le prochain ambassadeur du Canada aux Nations unies. Bill Blair, qui a été ministre de la Défense jusqu'au début de cette année, présentement député libéral de Toronto à la Chambre des communes, va devenir le Haut-Commissaire du Canada au Royaume-Uni. Et troisièmement, l'ancien ministre de l'Énergie, Jonathan Wilkinson, lui, s'est vu offrir le poste à Bruxelles comme ambassadeur auprès de l'Union européenne. Quelqu'un proche de lui me dit qu'il en train de réfléchir à cette offre.»