Le premier ministre du Canada Mark Carney va annoncer trois nominations après le dépot du prochain budget fédéral, selon Dimitri Soudas.
Écoutez Dimitri Soudas dévoiler de qui il s'agit au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
«Je confirme avec certitude et sans hésitation que l'ancien ministre de la Justice sous Justin Trudeau et actuel secrétaire principal du premier ministre Carney, David Lametti, va devenir le prochain ambassadeur du Canada aux Nations unies. Bill Blair, qui a été ministre de la Défense jusqu'au début de cette année, présentement député libéral de Toronto à la Chambre des communes, va devenir le Haut-Commissaire du Canada au Royaume-Uni. Et troisièmement, l'ancien ministre de l'Énergie, Jonathan Wilkinson, lui, s'est vu offrir le poste à Bruxelles comme ambassadeur auprès de l'Union européenne. Quelqu'un proche de lui me dit qu'il en train de réfléchir à cette offre.»
- Le ministre des Finances François-Philippe Champagne doit gérer une dette publique canadienne de 107 % du PIB.