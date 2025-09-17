 Aller au contenu
Sports
Honneur posthume

Un pont portera le nom de Guy Lafleur

par 98.5 Sports

0:00
5:58

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 septembre 2025 16:11

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Un pont portera le nom de Guy Lafleur
Esprit sportif / Cogeco Média

Un pont reliant l'île Bizard à Montréal portera le nom de Guy Lafleur, décédé au printemps 2022, en hommage à son attachement à la région et à sa popularité au Québec.

Écoutez les nouvelles du sport avec Meeker Guerrier au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Le camp d'entraînement du Canadien de Montréal débute avec des tests médicaux, tandis que la question du centre numéro deux, Kirby Dach, demeure centrale;
  • Le gardien Carter Hart, récemment acquitté en Ontario, ne reviendra pas au jeu avec les Flyers;
  • Au baseball, Shohei Otani a frappé son 50ᵉ circuit et créé un nouveau club dans lequel il est le seul membre
  • Les Blue Jays enchaînent une sixième victoire.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Tom Brady en conflit d'intérêt?
Lagacé le matin
Tom Brady en conflit d'intérêt?
0:00
4:27
Un ancien joueur d'Équipe Canada Junior suscite beaucoup d'intérêt dans la LNH
Lagacé le matin
Un ancien joueur d'Équipe Canada Junior suscite beaucoup d'intérêt dans la LNH
0:00
3:33

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le vent de fraîcheur de Robin-Joël Cool
Télévision
Le vent de fraîcheur de Robin-Joël Cool
La Banque du Canada et la Réserve fédérale vont dans le même sens
Taux directeur
La Banque du Canada et la Réserve fédérale vont dans le même sens
Le président Donald Trump accueilli comme un roi... et avec une manifestation
En visite au Royaume-Uni
Le président Donald Trump accueilli comme un roi... et avec une manifestation
De nouvelles fonctions pour Lametti, Blair et Wilkinson
Selon Dimitri Soudas
De nouvelles fonctions pour Lametti, Blair et Wilkinson
«Les gens de Québec sont plus insatisfaits que tous les électeurs»
François Legault hué à Québec
«Les gens de Québec sont plus insatisfaits que tous les électeurs»
Le monde meilleur de Martin Petit
Nouveau spectacle
Le monde meilleur de Martin Petit
Karl Malenfant inonde la commission Gallant de documents
Fiasco SAAQclic
Karl Malenfant inonde la commission Gallant de documents
Denis Lévesque, nouvel animateur de l’émission du week-end
Il rejoint l’équipe du 98.5
Denis Lévesque, nouvel animateur de l’émission du week-end
Meurtre de Catherine Daviau: le tueur identifié 17 ans plus tard.
Faits divers
Meurtre de Catherine Daviau: le tueur identifié 17 ans plus tard.
Négociations avec les médecins: «La confiance est brisée avec le ministre Dubé»
Rémunération et performance
Négociations avec les médecins: «La confiance est brisée avec le ministre Dubé»
Treize nominations pour Lou-Adrianne Cassidy
Gala de l'ADISQ
Treize nominations pour Lou-Adrianne Cassidy
Mauvaise journée pour le premier ministre du Québec
Politique
Mauvaise journée pour le premier ministre du Québec
Karl Malenfant rappelé à l'ordre à deux reprises
Fiasco SAAQclic
Karl Malenfant rappelé à l'ordre à deux reprises
Kim Thúy se désole de certains nouveaux discours sur la culture québécoise
Société
Kim Thúy se désole de certains nouveaux discours sur la culture québécoise
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00