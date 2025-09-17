Honneur posthume

Un pont reliant l'île Bizard à Montréal portera le nom de Guy Lafleur, décédé au printemps 2022, en hommage à son attachement à la région et à sa popularité au Québec.
Écoutez les nouvelles du sport avec Meeker Guerrier au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le camp d'entraînement du Canadien de Montréal débute avec des tests médicaux, tandis que la question du centre numéro deux, Kirby Dach, demeure centrale;
- Le gardien Carter Hart, récemment acquitté en Ontario, ne reviendra pas au jeu avec les Flyers;
- Au baseball, Shohei Otani a frappé son 50ᵉ circuit et créé un nouveau club dans lequel il est le seul membre
- Les Blue Jays enchaînent une sixième victoire.