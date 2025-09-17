 Aller au contenu
Gala de l'ADISQ

Treize nominations pour Lou-Adrianne Cassidy

par 98.5

Le Québec maintenant

le 17 septembre 2025 15:54

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Treize nominations pour Lou-Adrianne Cassidy
Lou-Adrianne Cassidy en prestation au Gala Polaris, mardi soir, à Toronto. / PC/Laura Proctor

Lou-Adriane Cassidy domine les nominations - à égalité avec Klô Pelgag - du Gala de l’ADISQ avec 13 sélections grâce à ses albums Le journal d’un loup garou et Triste Animal, ainsi qu’un spectacle marquant aux Francos de Montréal.

Écoutez Catherine Beauchamp résumer les nominations dévoilées mercredi en vue du Gala de l'ADISQ.

Pierre Lapointe (neuf nominations), Ariane Moffatt, Aliocha Schneider, et des groupes comme Deux Frères et La Bottine Souriante figurent aussi parmi les nommés: 256 albums, 78 spectacles et 41 vidéos ont été soumis pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
 

