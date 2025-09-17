Lou-Adriane Cassidy domine les nominations - à égalité avec Klô Pelgag - du Gala de l’ADISQ avec 13 sélections grâce à ses albums Le journal d’un loup garou et Triste Animal, ainsi qu’un spectacle marquant aux Francos de Montréal.

Écoutez Catherine Beauchamp résumer les nominations dévoilées mercredi en vue du Gala de l'ADISQ.

Pierre Lapointe (neuf nominations), Ariane Moffatt, Aliocha Schneider, et des groupes comme Deux Frères et La Bottine Souriante figurent aussi parmi les nommés: 256 albums, 78 spectacles et 41 vidéos ont été soumis pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

