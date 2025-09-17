Un nouveau sondage Léger, publié mercredi dans les journaux de Québecor, montre que les choses ne s’améliorent pas pour la Coalition avenir Québec.

Le remaniement ministériel ne semble pas avoir eu l'effet espéré: le parti de François Legault récole à peine 16% des intentions de vote, soit le pire résultat depuis son arrivée au pouvoir.

