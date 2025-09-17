Fiasco SAAQclic

L'architecte de SAAQclic, Karl Malenfant, a entamé son témoignage mercredi devant la commission Gallant. Son nom est omniprésent durant les audiences depuis le début des travaux.

«Certains le pointent du doigt comme étant le grand responsable de ce fiasco, ce bordel informatique lié au virage numérique. C'est à son tour de livrer sa version des faits. Déjà, on peut dire que Karl Malenfant semble très confiant à la barre des témoins», explique le journaliste Philippe Bonneville, qui est sur place.

Le témoignage de l'ancien vice-président des technologies de l’information s'annonce long. Pour son interrogatoire, près 600 documents ont été déposés, comparativement à 1000 pour 73 témoins.

Il a aussi été rappelé à l’ordre à deux reprises par le commissaire Denis Gallant pour la longueur de ses réponses.

«J’avais confiance en Karl Malenfant»

L’ex-PDG de la SAAQ, Nathalie Tremblay, a terminé son témoignage. C'est elle qui avait recruté Karl Malenfant et elle refuse de le blâmer directement.

«Au moment de mon départ à la retraite, j’avais confiance en Karl Malenfant», a-t-elle déclaré.

Très émotive, elle a confié avoir été bouleversée de voir le chaos du lancement de SAAQclic, parlant de la SAAQ comme de son «bébé».

Le témoignage de Karl Malenfant devrait s’étirer sur plusieurs jours.