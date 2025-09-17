 Aller au contenu
Société
Fiasco SAAQclic

Karl Malenfant rappelé à l'ordre à deux reprises

par 98.5

0:00
8:34

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 septembre 2025 15:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Karl Malenfant rappelé à l'ordre à deux reprises
Karl Malenfant durant son témoignage à la commission Gallant. / La Presse canadienne/Jacques Boissinot

L'architecte de SAAQclic, Karl Malenfant, a entamé son témoignage mercredi devant la commission Gallant. Son nom est omniprésent durant les audiences depuis le début des travaux.

«Certains le pointent du doigt comme étant le grand responsable de ce fiasco, ce bordel informatique lié au virage numérique. C'est à son tour de livrer sa version des faits. Déjà, on peut dire que Karl Malenfant semble très confiant à la barre des témoins», explique le journaliste Philippe Bonneville, qui est sur place.

Le témoignage de l'ancien vice-président des technologies de l’information s'annonce long. Pour son interrogatoire, près 600 documents ont été déposés, comparativement à 1000 pour 73 témoins.

Il a aussi été rappelé à l’ordre à deux reprises par le commissaire Denis Gallant pour la longueur de ses réponses.

«J’avais confiance en Karl Malenfant»

L’ex-PDG de la SAAQ, Nathalie Tremblay, a terminé son témoignage. C'est elle qui avait recruté Karl Malenfant et elle refuse de le blâmer directement.

«Au moment de mon départ à la retraite, j’avais confiance en Karl Malenfant», a-t-elle déclaré.

Très émotive, elle a confié avoir été bouleversée de voir le chaos du lancement de SAAQclic, parlant de la SAAQ comme de son «bébé».

Le témoignage de Karl Malenfant devrait s’étirer sur plusieurs jours.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
La commission
Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
0:00
8:45
Denis Lévesque, nouvel animateur de l’émission du week-end
Le Québec maintenant
Denis Lévesque, nouvel animateur de l’émission du week-end
0:00
3:05

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le vent de fraîcheur de Robin-Joël Cool
Télévision
Le vent de fraîcheur de Robin-Joël Cool
La Banque du Canada et la Réserve fédérale vont dans le même sens
Taux directeur
La Banque du Canada et la Réserve fédérale vont dans le même sens
Le président Donald Trump accueilli comme un roi... et avec une manifestation
En visite au Royaume-Uni
Le président Donald Trump accueilli comme un roi... et avec une manifestation
De nouvelles fonctions pour Lametti, Blair et Wilkinson
Selon Dimitri Soudas
De nouvelles fonctions pour Lametti, Blair et Wilkinson
«Les gens de Québec sont plus insatisfaits que tous les électeurs»
François Legault hué à Québec
«Les gens de Québec sont plus insatisfaits que tous les électeurs»
Le monde meilleur de Martin Petit
Nouveau spectacle
Le monde meilleur de Martin Petit
Karl Malenfant inonde la commission Gallant de documents
Fiasco SAAQclic
Karl Malenfant inonde la commission Gallant de documents
Denis Lévesque, nouvel animateur de l’émission du week-end
Il rejoint l’équipe du 98.5 FM
Denis Lévesque, nouvel animateur de l’émission du week-end
Meurtre de Catherine Daviau: le tueur identifié 17 ans plus tard.
Faits divers
Meurtre de Catherine Daviau: le tueur identifié 17 ans plus tard.
Négociations avec les médecins: «La confiance est brisée avec le ministre Dubé»
Rémunération et performance
Négociations avec les médecins: «La confiance est brisée avec le ministre Dubé»
Treize nominations pour Lou-Adrianne Cassidy
Gala de l'ADISQ
Treize nominations pour Lou-Adrianne Cassidy
Mauvaise journée pour le premier ministre du Québec
Politique
Mauvaise journée pour le premier ministre du Québec
Kim Thúy se désole de certains nouveaux discours sur la culture québécoise
Société
Kim Thúy se désole de certains nouveaux discours sur la culture québécoise
«Il y a bien des fils qui ne sont pas attachés » -Michèle Boisvert
Le budget fédéral, pas avant le 4 novembre
«Il y a bien des fils qui ne sont pas attachés » -Michèle Boisvert
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00