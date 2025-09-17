 Aller au contenu
Justice et faits divers
Un meurtre survenu il y a 17 ans résolu grâce à l’analyse d’ADN

Le SPVM a élucidé le meurtre de Catherine Daviau survenu en 2008.

Le corps de la jeune femme avait été découvert après l'incendie de son appartement du quartier Rosemont. Elle avait été agressée sexuellement, retrouvée ligotée à son lit et son corps présentait plusieurs marques de violence.

Grâce à la généalogie génétique et à l’analyse d’ADN, le laboratoire de médecine légale de Montréal a identifié Jacques Bolduc, un criminel décédé en 2021.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, expliquer cette histoire, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.

«Il y avait de l'ADN qui avait été trouvé à plusieurs endroits sur la scène de crime, mais à ce moment là, les policiers n'avaient pas de "match" comme on dit, pas de suspect disponible dans la Banque nationale, des criminels qui doivent donner leur ADN au système carcéral. Donc, on a conservé les échantillons en se disant qu'un jour la science allait peut-être aider. Et c'est arrivé.»

Any Guillemette

