Faits divers

Le SPVM a élucidé le meurtre de Catherine Daviau survenu en 2008.

Le corps de la jeune femme avait été découvert après l'incendie de son appartement du quartier Rosemont. Elle avait été agressée sexuellement, retrouvée ligotée à son lit et son corps présentait plusieurs marques de violence.

Grâce à la généalogie génétique et à l’analyse d’ADN, le laboratoire de médecine légale de Montréal a identifié Jacques Bolduc, un criminel décédé en 2021.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, expliquer cette histoire, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.