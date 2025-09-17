Compression budgétaire

Le gouvernement Legault demande aux centres de services scolaires de regrouper certains services administratifs pour réduire la bureacratie.

Selon un reportage de Radio-Canada, pour toucher une part des 540 millions de dollars supplémentaires, les centres de services scolaires doivent fusionner des services.

Des équipes de communication, de ressources humaines ou encore de centres de paie, par exemple, pourraient être fusionnées.

Écoutez le président de la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement, Francis Côté, commenter cette fusion possible au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.