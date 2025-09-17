 Aller au contenu
Société
Compression budgétaire

Éducation: est-ce une bonne idée de centraliser des services administratifs?

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 17 septembre 2025 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Éducation: est-ce une bonne idée de centraliser des services administratifs?
Une classe vide dans une école / Adobe Stock

Le gouvernement Legault demande aux centres de services scolaires de regrouper certains services administratifs pour réduire la bureacratie. 

Selon un reportage de Radio-Canada, pour toucher une part des 540 millions de dollars supplémentaires, les centres de services scolaires doivent fusionner des services. 

Des équipes de communication, de ressources humaines ou encore de centres de paie, par exemple, pourraient être fusionnées.

Écoutez le président de la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement, Francis Côté, commenter cette fusion possible au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.

«Mais il faudrait éviter de tomber dans quelque chose qui grossit, qui perd son expertise, qui fait que finalement ça fonctionne moins bien. Puis, après cinq ans, on se dit câline, on l'a fait, ça a coûté plus cher de mettre ça en place que ce qu'on a économisé.»

Francis Côté

