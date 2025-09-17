Le député de Québec solidaire, Vincent Marissal, critique la gestion de la rémunération des médecins par le gouvernement Legault et propose un virage vers le salariat.

Selon lui, les chicanes publiques entre Québec et les fédérations médicales nuisent à l’accès aux soins.

Il défend le modèle du salariat, déjà implanté en Colombie-Britannique, qui mettrait fin à la rémunération à l’acte et à certains abus.

Écoutez Vincent Marissal, député de Québec solidaire, parler des négociations difficiles en cours avec les médecins, au micro de Nathalie Normaneau et Luc Ferrandez, mercredi.

Autre sujet abordé: