Politique provinciale
Québec solidaire

Vincent Marissal propose de salarier les médecins

par 98.5

le 17 septembre 2025 12:40

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le député solidaire Vincent Marissal / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le député de Québec solidaire, Vincent Marissal, critique la gestion de la rémunération des médecins par le gouvernement Legault et propose un virage vers le salariat.

Selon lui, les chicanes publiques entre Québec et les fédérations médicales nuisent à l’accès aux soins.

Il défend le modèle du salariat, déjà implanté en Colombie-Britannique, qui mettrait fin à la rémunération à l’acte et à certains abus.

Écoutez Vincent Marissal, député de Québec solidaire, parler des négociations difficiles en cours avec les médecins, au micro de Nathalie Normaneau et Luc Ferrandez, mercredi.

«On a un ministre qui écrit des projets de loi en marchant. Il change d'idée régulièrement, il souffle le chaud et le froid, c'est "Good cop, Bad cop". M. Legault sort. Il donne une raclée aux médecins.»

Vincent Marissal

