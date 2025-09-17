Selon le Journal de Montréal, la Ville de Montréal s’apprête à recevoir un nombre record de demandes de réclamation pour des dommages causés par l’état des chaussées publiques.
L’état des routes est un sujet de préoccupation pour de nombreux citoyens depuis plusieurs années. La manière de financer les nombreuses réparations est également au cœur des débats.
Et si l’on consultait les citoyens pour savoir comment régler cet enjeu une fois pour toutes?
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.
«J’ai beaucoup de respect pour Luc Rabouin, mais tellement pas pour le budget participatif. Quelle maudite joke! Par contre, s’il y avait des référendums sur des questions spécifiques, comme il y en a aux États-Unis lors de certaines élections, l’élection municipale serait idéale pour ça. On pourrait demander: est-ce que vous voulez qu’on fasse telle chose ou telle autre, et le parti au pouvoir serait tenu de respecter la voix des citoyens. Je crois que là, ça aurait de l’allure, parce que les gens demandent beaucoup.»