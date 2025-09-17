Selon le Journal de Montréal, la Ville de Montréal s’apprête à recevoir un nombre record de demandes de réclamation pour des dommages causés par l’état des chaussées publiques.

L’état des routes est un sujet de préoccupation pour de nombreux citoyens depuis plusieurs années. La manière de financer les nombreuses réparations est également au cœur des débats.

Et si l’on consultait les citoyens pour savoir comment régler cet enjeu une fois pour toutes?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.