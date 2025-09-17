Un an après son départ du caucus

Un an après avoir quitté le caucus de la CAQ, Youri Chassin a déchiré sa carte de membre du parti pour lequel il s’était présenté lors des élections de 2018 et 2022.
Le député de Saint-Jérôme reproche à son ancien parti d’avoir abandonné ses promesses de 2018, qui prônaient une réduction de la taille de l’État et de la réglementation pour les entreprises.
Écoutez le député indépendant de Saint-Jérôme, Youri Chassin, revenir sur les raisons de son départ du caucus de la CAQ il y a un an.
«Je vous dirais que j’avais gardé ma carte dans l’espoir que la CAQ revienne à son agenda de 2018, c’est-à-dire de vraiment sortir des vieilles façons de faire et de transformer l’appareil gouvernemental. Et ça, non seulement ça ne s’est pas fait, mais là, on nous parle d’une espèce de conversion à la 11ᵉ heure qui n’a effectivement pas convaincu les Québécois. On se comprend. L’idée étant que, pendant ce temps-là, les services publics sont en crise. On dirait que le gouvernement cherche à l’ignorer, qu’il n’arrive pas à nommer les choses. Et ça, pour moi, c’est un grand problème.»
Autre sujet abordé:
- Sur la saga SAAQcliq: «C'est un symptôme d'un gouvernement qui veut tout faire et qui fait tout mal. »