Un an après son départ du caucus

Un an après avoir quitté le caucus de la CAQ, Youri Chassin a déchiré sa carte de membre du parti pour lequel il s’était présenté lors des élections de 2018 et 2022.

Le député de Saint-Jérôme reproche à son ancien parti d’avoir abandonné ses promesses de 2018, qui prônaient une réduction de la taille de l’État et de la réglementation pour les entreprises.

Écoutez le député indépendant de Saint-Jérôme, Youri Chassin, revenir sur les raisons de son départ du caucus de la CAQ il y a un an.