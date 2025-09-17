L’ex-PDG de la SAAQ, Nathalie Tremblay, a reconnu mardi avoir transmis des informations inexactes et imprécises au gouvernement et à la Commission de l’administration publique (CAP), notamment en 2021, au sujet du contrat de 458 millions et de l’avancement du projet Casa.

Selon Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Média chargé de couvrir les activités de la commission, le témoignage de madame Tremblay était ponctué de « j’aurais dû » ou « on aurait dû ».

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Nouvelles, suivi de la réaction de la députée libérale Marwah Rizqy au sujet des derniers rebondissements de la commission Gallant.