Société
«Nathalie Tremblay s’est félicitée de nous avoir induits en erreur»-Marwah Rizqy

par 98.5

0:00
14:27

«Nathalie Tremblay s’est félicitée de nous avoir induits en erreur»-Marwah Rizqy
Nathalie Tremblay, ex-PDG de la SAAQ, en route vers son témoignage à la commission Gallant. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

L’ex-PDG de la SAAQ, Nathalie Tremblay, a reconnu mardi avoir transmis des informations inexactes et imprécises au gouvernement et à la Commission de l’administration publique (CAP), notamment en 2021, au sujet du contrat de 458 millions et de l’avancement du projet Casa.

Selon Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Média chargé de couvrir les activités de la commission, le témoignage de madame Tremblay était ponctué de « j’aurais dû » ou « on aurait dû ».

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Nouvelles, suivi de la réaction de la députée libérale Marwah Rizqy au sujet des derniers rebondissements de la commission Gallant.

«Celle qui a témoigné mardi, l’ex-PDG Nathalie Tremblay, savait très bien qu’il n’y avait pas suffisamment d’argent pour compléter les trois phases du projet et qu’on ne compléterait que deux des trois phases (...) Le commissaire Gallant a fait une analogie. Il a dit : "En fait, là, c’est comme si on payait pour avoir une grosse maison avec un gros garage, mais qu’au final, on paie le même montant et on se retrouve avec une maison… mais sans le garage."»

Philippe Bonneville

«Et maintenant, permettez-moi d’aller de façon factuelle avec les courriels entre Nathalie Tremblay et le gouvernement. Dès 2020, il y a une série de courriels qui ont été déposés à la commission Gallant, que j’ai devant moi, les fameuses informations qui devaient être transmises à la Commission de l'administration publique. Clairement, elle demande de retirer des documents et des notes, suite à sa discussion avec la chef de cabinet de François Bonnardel. (...) Dans l'un de ses courriels, elle termine, et je la cite, "Voilà trois petits points. Une autre affaire de réglée." Elle se félicite de nous induire en erreur, si vous permettez.»

Marwah Rizqy

