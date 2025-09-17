 Aller au contenu
Un père qui cherche à comprendre

«Les problèmes ont commencé le jour où il s'est fait taxer» -Merouane Seghouani

par 98.5

0:00
11:37

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 septembre 2025 07:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Les problèmes ont commencé le jour où il s'est fait taxer» -Merouane Seghouani
Mohamed-Yanis est la plus jeune victime du conflit entre les Hells Angels et la Blood Family Mafia. / La Presse Canadienne

Le 16 septembre 2024, en pleine guerre des stupéfiants dans l’est du Québec, la Sûreté du Québec a retrouvé le corps calciné de Mohamed-Yanis Seghouani, un adolescent de 14 ans, devant le repaire d’un club-école des Hells Angels, en Beauce. 

Mohamed-Yanis est la plus jeune victime de ce conflit entre les Hells Angels et la Blood Family Mafia. Il n’avait aucun lien avec le crime organisé. 

Contrairement à ce qu’ont pu laisser entendre certains médias, il venait d’une famille aimante et sans histoire.

Écoutez Merouane Seghouani, le père de Mohamed-Yanis, en entrevue avec Patrick Lagacé mercredi.

