L’inflation a progressé en août, pour atteindre 1,9 %.

Selon Statistique Canada, en enlevant le prix de l'essence qui a connu une baisse, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,4 %.

Le prix de la viande connaît une forte hausse - celui du boeuf a augmenté de 13% - alors que celui des fruits est en baisse.

Malgré tout, le taux d’inflation reste très près de la cible de 2 % fixé par la Banque du Canada qui devrait annoncer une baisse d'un quart de point de son taux directeur mercredi.

