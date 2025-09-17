 Aller au contenu
Économie
Inflation

Le prix du boeuf en hausse de 13% en août: «C'est vraiment énorme»

par 98.5

0:00
8:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 septembre 2025 07:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Le prix du boeuf en hausse de 13% en août: «C'est vraiment énorme»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

L’inflation a progressé en août, pour atteindre 1,9 %.

Selon Statistique Canada, en enlevant le prix de l'essence qui a connu une baisse, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,4 %.

Le prix de la viande connaît une forte hausse - celui du boeuf a augmenté de 13% - alors que celui des fruits est en baisse.

Malgré tout, le taux d’inflation reste très près de la cible de 2 % fixé par la Banque du Canada qui devrait annoncer une baisse d'un quart de point de son taux directeur mercredi. 

Écoutez la chroniqueuse économie, Marie-Eve Fournier, faire le point dans ce dossier mercredi à Lagacé le matin.

