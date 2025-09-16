Ligue canadienne de football

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Une autre victoire à l'arraché pour les Blue Jays
- Blessé, Bo Bichette ratera le reste du calendrier régulier
- Le camp des recrues des Canadiens de Montréal est terminé
- McLeod Bethel-Thompson des Alouettes nommé joueur par excellence de la semaine de la LCF
- Une prolongation de contrat de deux ans pour Tyler Snead
- Une course sprint lors du prochain Grand Prix du Canada
- Basketball: la présidente de l'Alliance de Montréal, Jo-Annie Charbonneau, quitte ses fonctions.