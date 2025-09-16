 Aller au contenu
Sports
Ligue canadienne de football

McLeod Bethel-Thompson joueur par excellence de la semaine

par 98.5 Sports

0:00
10:25

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 16 septembre 2025 22:57

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Une autre victoire à l'arraché pour les Blue Jays
  • Blessé, Bo Bichette ratera le reste du calendrier régulier
  • Le camp des recrues des Canadiens de Montréal est terminé
  • McLeod Bethel-Thompson des Alouettes nommé joueur par excellence de la semaine de la LCF
  • Une prolongation de contrat de deux ans pour Tyler Snead
  • Une course sprint lors du prochain Grand Prix du Canada
  • Basketball: la présidente de l'Alliance de Montréal, Jo-Annie Charbonneau, quitte ses fonctions.

