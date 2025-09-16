Pas moins de 52 joueurs vont prendre part au camp préparatoire des Sénateurs d'Ottawa. Après une première présence en séries en sept ans, l'amélioration est visée lors de cette saison 2025-2026.

Écoutez Marc Legault, descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa au 104.7, en Outaouais, parler du camp 2025 au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés