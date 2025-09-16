 Aller au contenu
Hockey
Camp préparatoire des Sénateurs

L'aspect du jeu à améliorer: «Le jeu à cinq contre cinq» -Marc Legault

par 98.5 Sports

0:00
7:18

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 septembre 2025 20:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Marc Legault
Marc Legault
L'aspect du jeu à améliorer: «Le jeu à cinq contre cinq» -Marc Legault
Marc Legault / Cogeco Média

Pas moins de 52 joueurs vont prendre part au camp préparatoire des Sénateurs d'Ottawa. Après une première présence en séries en sept ans, l'amélioration est visée lors de cette saison 2025-2026.

Écoutez Marc Legault, descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa au 104.7, en Outaouais, parler du camp 2025 au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une journée à la fois pour les Sénateurs;
  • Peu de postes à prendre au camp préparatoire;
  • L'aspect du jeu à améliorer: le jeu à cinq contre cinq;
  • Dylan Cozens, un vrai deuxième centre?
  • La constance afin de viser les séries au printemps 2026.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Comme joueur, je ne suis pas un produit fini» -Lane Hutson
Les amateurs de sports
«Comme joueur, je ne suis pas un produit fini» -Lane Hutson
0:00
10:40
«Le gars que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon, c'était Filip Mesar»
Les amateurs de sports
«Le gars que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon, c'était Filip Mesar»
0:00
13:16

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Une vitrine pour les 15-18 ans offerte par les Blue Jays
Jeunes espoirs canadiens
Une vitrine pour les 15-18 ans offerte par les Blue Jays
«Depuis l'arrivée de Lane Hutson, on a le meilleur de Mike Matheson» -Dany Dubé
Matheson va-t-il demeurer à Montréal?
«Depuis l'arrivée de Lane Hutson, on a le meilleur de Mike Matheson» -Dany Dubé
«C'est extrêmement difficile d'atteindre les plus hauts sommets» -Hugo Bernard
Il espérait jouer au sein de la PGA
«C'est extrêmement difficile d'atteindre les plus hauts sommets» -Hugo Bernard
«Robert Redford, dans ce film, m'a fait tripper toute ma vie» -Alex Agostino
Robert Redford, dans The Natural
«Robert Redford, dans ce film, m'a fait tripper toute ma vie» -Alex Agostino
«Mike Matheson va avoir une valeur incroyable» -Stéphane Waite
Matheson va-t-il demeurer à Montréal?
«Mike Matheson va avoir une valeur incroyable» -Stéphane Waite
«Ça n'a pas d'allure, ça n'a tellement pas de sens» -Jean St-Onge
Tom Brady, analyste télé et co-propriétaire
«Ça n'a pas d'allure, ça n'a tellement pas de sens» -Jean St-Onge
«Un week-end plus rempli et plus intéressant pour les amateurs» -Alex Tagliani
Un course sprint au GP du Canada
«Un week-end plus rempli et plus intéressant pour les amateurs» -Alex Tagliani
La deuxième performance de tous les temps pour Camryn Rogers
Un jet au marteau de 80,51 mètres
La deuxième performance de tous les temps pour Camryn Rogers
«On avait cette hargne d'aller chercher une victoire» -Marc-Antoine Dequoy
Les Alouettes battent les Roughriders
«On avait cette hargne d'aller chercher une victoire» -Marc-Antoine Dequoy
La science de la boxe l'a emporté contre la force brute
Crawford bat Alvarez
La science de la boxe l'a emporté contre la force brute
«Le gars que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon, c'était Filip Mesar»
Camp des recrues
«Le gars que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon, c'était Filip Mesar»
Brian Roberts: «C'est pathétique» -Alex Agostino
Propos insultants envers les amateurs canadiens
Brian Roberts: «C'est pathétique» -Alex Agostino
«Comme joueur, je ne suis pas un produit fini» -Lane Hutson
Guigne de la 2e saison
«Comme joueur, je ne suis pas un produit fini» -Lane Hutson
«Il y a un an, c'était 'dans le mix', un an plus tard, c'est 'constance'»
Canadiens: l'expression de la journée
«Il y a un an, c'était 'dans le mix', un an plus tard, c'est 'constance'»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00