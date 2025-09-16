 Aller au contenu
Politique fédérale
Chrystia Freeland s'en va: d'autres à venir?

«Monsieur Carney n'est pas entièrement satisfait avec son cabinet»

«Monsieur Carney n'est pas entièrement satisfait avec son cabinet»
La ministre des Transports Chrystia Freeland quitte le cabinet de Mark Carney pour un poste de diplomate.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter cette nouvelle et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Le départ de Freeland: la fin d'une époque pour les libéraux;
  • Selon Dimitri Soudas, Bill Blair, Jonathan Wilkinson et Jean-Yves Duclos devraient quitter son peu;
  • La porte sera ouverte pour de nouveaux candidats vedettes;
  • Mark Carney n'est pas satisfait de certains membres de son cabinet;
  • L'élection provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador prend des allures de référendum sur l'entente Churchill Falls.

