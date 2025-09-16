Le cinéaste Philippe Falardeau a réalisé Mille secrets, mille dangers, soit l'adaptation du roman d'Alain Farah.
Écoutez Philippe Falardeau parler de son film et des spécificités d'adaptation en passant du livre au grand écran.
Les sujets discutés:
- Falardeau a même songé à une série de dix épisodes d'une heure pour rendre justice au livre;
- «Peu importe le volume de ce qu'on adapte, il faut l'amener ailleurs»;
- Le cinéaste a vécu de l'anxiété comme le personnage du film quand il était jeune;
- Il se souvient de sa rencontre avec Robert Redford.