On a appris que Philippe Lapeyrie, le chroniqueur vin à Salut Bonjour, a survécu sans séquelle à un grave accident de la route sur l’autoroute 20, près du pont Pierre-Laporte, alors qu’il se rendait au Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli.

Écoutez Philippe Lapeyrie raconter son accident et son incroyable chance au micro de Philippe Cantin.

L’accident, impliquant quatre véhicules, a été causé par une conductrice ayant perdu le contrôle après avoir été coupée, mais aucun décès n’est à déplorer.

«J'ai vu la mort en face-à-face pendant dans quelques secondes. Je me suis dit: “ça y est, je vais avoir deux petits bonhommes qui vont être orphelin à 52 ans. La lumière vient de s'éteindre, c'est terminé.”»