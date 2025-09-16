Commission Gallant

 Aller au contenu
L'ancienne PDG de la SAAQ a transmis de l'information inexacte au gouvernement

par 98.5

le 16 septembre 2025 15:32

Philippe Bonneville / Cogeco Média

L'ancienne PDG de la SAAQ, Nathalie Tremblay, a transmis de l'information incomplète et inexacte au gouvernement alors qu'elle dirigeait la société d'État.

Elle a admis qu'au printemps 2021, la SAAQ a envoyé un document à des élus de l'Assemblée nationale dans lequel on indique que le contrat pour le virage numérique est respecté à la lettre, alors que ce n'était pas le cas.

Écoutez le journaliste de Cogeco Média, Philippe Bonneville, faire le point sur son témoignage au micro de Philippe Cantin.

«Dans ce document-là, la SAAQ dit que le contrat avec les fournisseurs externes pour le virage numérique était respecté, que tout se déroule comme prévu. Mais c'était faux», explique le journaliste Philippe Bonneville.

«Elle dit qu'elle n'a pas voulu volontairement induire des élus en erreur. Elle a dit plusieurs fois depuis le début de son témoignage qu'elle n'a jamais consciemment voulu cacher des choses, qu'elle n'a jamais demandé aux membres de son équipe de faire disparaître certaines informations.»

Philippe Bonneville

