Commission Gallant

L'ancienne PDG de la SAAQ, Nathalie Tremblay, a transmis de l'information incomplète et inexacte au gouvernement alors qu'elle dirigeait la société d'État.

Elle a admis qu'au printemps 2021, la SAAQ a envoyé un document à des élus de l'Assemblée nationale dans lequel on indique que le contrat pour le virage numérique est respecté à la lettre, alors que ce n'était pas le cas.

Écoutez le journaliste de Cogeco Média, Philippe Bonneville, faire le point sur son témoignage au micro de Philippe Cantin.

«Dans ce document-là, la SAAQ dit que le contrat avec les fournisseurs externes pour le virage numérique était respecté, que tout se déroule comme prévu. Mais c'était faux», explique le journaliste Philippe Bonneville.