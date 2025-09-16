 Aller au contenu
Justice et faits divers
Mère de la fillette abandonnée en juin

«Le juge pense qu'elle représente un risque pour la sécurité de la population»

par 98.5

0:00
4:02

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 septembre 2025 15:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Any Guillemette
Any Guillemette
«Le juge pense qu'elle représente un risque pour la sécurité de la population»
Any Guillemette / Cogeco Média

La mère de la fillette abandonnée en juin sur une autoroute en Ontario a été jugée non criminellement responsable par le juge Bertrand St-Arnaud, mais doit rester à l’Institut Pinel en raison d’un trouble schizo-affectif.

Les conditions strictes incluent l’interdiction de contact avec sa fille et le père, l’interdiction de consommer de la drogue ou encore de naviguer sur le web, et toute sortie doit être validée par un comité de l'Institut.

La décision est valide trois mois, après quoi la Commission des troubles mentaux réévaluera la situation.

Écoutez Any Guillemette, journaliste chez Cogeco Média, à ce sujet mardi, au micro de Philippe Cantin. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Le seul élément à déterminer, c'est la responsabilité criminelle de la mère»
Même le week-end
«Le seul élément à déterminer, c'est la responsabilité criminelle de la mère»
0:00
4:49
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
La commission
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
0:00
6:39

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Une vraie rencontre entre Philippe Falardeau et Alain Farah
«Mille secrets, mille dangers»
Une vraie rencontre entre Philippe Falardeau et Alain Farah
Création d'un nouveau programme fédéral d'habitation: budget de 13 milliards $
Sans consultation des municipalités
Création d'un nouveau programme fédéral d'habitation: budget de 13 milliards $
«J'ai vu la mort en face-à-face» -Philippe Lapeyrie
Chroniqueur vin à Salut Bonjour
«J'ai vu la mort en face-à-face» -Philippe Lapeyrie
«Les Québécois ne veulent plus de fausses promesses» -Pablo Rodriguez
Politique provinciale
«Les Québécois ne veulent plus de fausses promesses» -Pablo Rodriguez
Récolte de 900 000$ pour La Fondation des Canadiens pour l'enfance
Début officiel de la présaison
Récolte de 900 000$ pour La Fondation des Canadiens pour l'enfance
On survole l'illustre carrière du légendaire Robert Redford
Robert Redford (1936-2025)
On survole l'illustre carrière du légendaire Robert Redford
Attaques d'Israël: «Personne ne sait où trouver un endroit sécuritaire»
«Gaza brûle»
Attaques d'Israël: «Personne ne sait où trouver un endroit sécuritaire»
L'ancienne PDG de la SAAQ a transmis de l'information inexacte au gouvernement
Commission Gallant
L'ancienne PDG de la SAAQ a transmis de l'information inexacte au gouvernement
«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume
Politique provinciale
«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume
Un déficit fédéral de 100 milliards?
Budget fédéral
Un déficit fédéral de 100 milliards?
Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu
Meurtre de Charlie Kirk
Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu
Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?
Politique fédérale
Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?
«On appelle ça de petites révolutions » -Nathalie Normandeau
697,5 millions $ économisés en santé
«On appelle ça de petites révolutions » -Nathalie Normandeau
En direct de l’univers récompensé deux fois plutôt qu’une
Gala des prix Gémeaux
En direct de l’univers récompensé deux fois plutôt qu’une
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30