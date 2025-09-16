La bonne nouvelle du jour!

Il y aura fort probablement une baisse du taux directeur de la Banque du Canada, mercredi, par 0,25.
Écoutez les bonnes nouvelles partagées par Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à La commission.
Autres sujets abordés:
- Santé Québec annonce 750 millions $ d’économies;
- L’Ordre des conseillers en ressources humaines prévoit des hausses salariales de plus de 3% en 2026;
- L’Espagne menace de quitter l’Eurovision si Israël y participe;
- Le budget fédéral canadien sera présenté le 4 novembre.