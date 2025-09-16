 Aller au contenu
Combattre l'itinérance

Au moins 108 sans-abri sont morts au Québec en 2024

Au moins 108 sans-abri sont morts au Québec en 2024
Au moins 108 personnes en situation d'itinérance sont mortes en 2024 au Québec: un record. / Bernard GIRARDIN/ Adobe Stock

Au moins 108 personnes en situation d'itinérance sont mortes en 2024 au Québec, selon des données obtenues par La Presse: un record.

Les principales causes de ces décès sont les surdoses de drogue, mais aussi d'autres problèmes de santé, comme l'hypothermie ou les coups de chaleur.

Le chef d'équipe au Centre d'intervention en dépendances Adrienne-Roy, Gerry St-Hilaire, affirme que le taux de réussite pour sortir les gens de l'itinérance est «en bas de 50%», mais souligne l'importance d'établir des liens et de fixer des limites claires pour les proches.

Il partage aussi son vécu, marqué par la violence, la consommation et la détention. «Je me vois à travers ces gens-là, je sais très bien comment ils sont.»

Écoutez son témoignage, mardi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Moi, je viens d'un milieu criminel structuré. J'étais très violent, j'ai fait beaucoup de détention, je consommais de la cocaïne. J'ai à peu près menti à tous les gens qu'il y avait autour de moi. J'ai trompé mes conjointes. Je n’ai jamais brisé les règles de mon milieu, parce que je connaissais les conséquences. Par contre, mes conjointes, puis mes amis, j'en ai abusé au maximum, parce que je savais qu'il n’y avait pas de danger.»

Gerry St-Hilaire, chef d'équipe au Centre d'intervention en dépendances Adrienne-Roy

