Combattre l'itinérance

Au moins 108 personnes en situation d'itinérance sont mortes en 2024 au Québec, selon des données obtenues par La Presse: un record.

Les principales causes de ces décès sont les surdoses de drogue, mais aussi d'autres problèmes de santé, comme l'hypothermie ou les coups de chaleur.

Le chef d'équipe au Centre d'intervention en dépendances Adrienne-Roy, Gerry St-Hilaire, affirme que le taux de réussite pour sortir les gens de l'itinérance est «en bas de 50%», mais souligne l'importance d'établir des liens et de fixer des limites claires pour les proches.

Il partage aussi son vécu, marqué par la violence, la consommation et la détention. «Je me vois à travers ces gens-là, je sais très bien comment ils sont.»

Écoutez son témoignage, mardi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.