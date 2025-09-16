 Aller au contenu
À 89 ans

Robert Redford est décédé

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 16 septembre 2025 14:04

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Robert Redford est décédé
Robert Redford (1938-2025) / (Charles Sykes/Invision/AP)

Le comédien américain Robert Redford est décédé son domicile de Sundance, mardi, à l'âge de 89 ans. 

L'acteur bien connu pour ses rôles dans Out of Africa et de nombreux films était le fondateur du festival Sundance. 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de la rafale de nouvelles du jour, mardi, à La commission.

Autres sujets abordés: 

  • Donald Trump poursuit le New York Times pour 15 milliards de dollars;
  • Le président des États-Unis visite le Royaume-Uni; 
  • Trump déploie la Garde nationale à Memphis;
  • Un enseignant ontarien est suspendu pour avoir montré une vidéo du meurtre de Charlie Kirk;
  • La flottille Global Sumud se dirige vers Gaza depuis la Tunisie.

