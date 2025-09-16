Sécurité routière

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé la suspension de 185 permis de chauffeurs de camions lourds soupçonnés d’opérer illégalement à travers la province. L’annonce survient après une série d’accidents impliquant des chauffeurs sans permis valides.

«Je ne suis pas surpris, mais je suis persuadé qu’il y en a beaucoup plus que ça», estime le président de l’Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux.

Ces camionneurs se promènent également au Québec et le nombre d'accidents impliquant des camions lourds est en hausse.

L’Association du camionnage du Québec demande aux gouvernements d'intervenir pour assurer la sécurité sur les routes.

