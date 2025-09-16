«Éradication» du Hamas

Depuis lundi soir, Israël a lancé une vaste opération militaire terrestre pour s’emparer de la ville de Gaza. Deux divisions de l’armée israélienne sont déjà entrées dans la ville, accompagnées de frappes aériennes intenses.

«L’armée israélienne s’attend à combattre 2000 à 3000 terroristes du Hamas», soutient la journaliste indépendante à Tel-Aviv, Emmanuelle Elbaz-Phelps.

