 Aller au contenu
Politique internationale
«Éradication» du Hamas

Israël lance son offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza

par 98.5

0:00
9:06

Entendu dans

La commission

le 16 septembre 2025 13:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Israël lance son offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza
De la fumée s'élève vers le ciel après une frappe militaire israélienne dans la bande de Gaza, vue depuis le sud d'Israël, mardi 16 septembre. / (AP Photo/Leo Correa)

Depuis lundi soir, Israël a lancé une vaste opération militaire terrestre pour s’emparer de la ville de Gaza. Deux divisions de l’armée israélienne sont déjà entrées dans la ville, accompagnées de frappes aériennes intenses.

«L’armée israélienne s’attend à combattre 2000 à 3000 terroristes du Hamas», soutient la journaliste indépendante à Tel-Aviv, Emmanuelle Elbaz-Phelps.

Écoutez la journaliste indépendante à Tel-Aviv, Emmanuelle Elbaz-Phelps, expliquer comment se déroule l'opération militaire, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à La commission.

«Aujourd'hui, on me répond que quand on n'a plus rien à perdre, on en est encore plus dangereux, et qu'en réalité, le Hamas est tellement faible qu'il est encore plus compliqué de réussir à le mettre à bas. Cest un paradoxe.»

Emmanuelle Elbaz-Phelps

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu
Le Québec maintenant
Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu
0:00
8:23
La chasse à l'homme se poursuit
Le Québec maintenant
La chasse à l'homme se poursuit
0:00
7:16

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le taux directeur baissera
La bonne nouvelle du jour!
Le taux directeur baissera
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
Voiture saisie par erreur
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
La technologie pour mieux accompagner les patients sans médecin de famille
Projet pilote
La technologie pour mieux accompagner les patients sans médecin de famille
Au moins 108 sans-abri sont morts au Québec en 2024
Combattre l'itinérance
Au moins 108 sans-abri sont morts au Québec en 2024
Robert Redford est décédé
À 89 ans
Robert Redford est décédé
Camionnage illégal: 185 permis suspendus en Ontario
Sécurité routière
Camionnage illégal: 185 permis suspendus en Ontario
Le Canada aura-t-il un jour son TGV?
Un méga-projet qui devrait aboutir en 2035
Le Canada aura-t-il un jour son TGV?
« La pandémie a été un moment clé pour la mouvance libertarienne » – Simon Coutu
Quelle place pour cette idéologie au Canada?
« La pandémie a été un moment clé pour la mouvance libertarienne » – Simon Coutu
La mère qui a abandonné sa fillette demeurera en détention
Risques persistants liés à sa santé mentale
La mère qui a abandonné sa fillette demeurera en détention
Chrystia Freeland quitte son poste de ministre
Nouvelle affectation diplomatique
Chrystia Freeland quitte son poste de ministre
Les deux tiers des Québécois ne veulent pas de référendum sur la souveraineté
Prochaines élections provinciales
Les deux tiers des Québécois ne veulent pas de référendum sur la souveraineté
Bientôt des livraisons par drone au Québec?
Vers une nouvelle méthode de distribution
Bientôt des livraisons par drone au Québec?
Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
Mobilisation au Royaume-Uni
Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
Des Québécoises attirées par le mouvement conservateur américain
L’appel de la « féminité traditionnelle »
Des Québécoises attirées par le mouvement conservateur américain
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30